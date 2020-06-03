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Заживо похороненный мужчина сумел выбраться из могилы

Его закопал работодатель.

Фото : 24.kz3 июня 2020, 10:25

В индийском городе Гондал, штат Гуджарат, недоброжелатели похоронили мужчину заживо, однако ему удалось самостоятельно выбраться из могилы, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, пострадавший, Капил Маракана шесть лет работал на масловарне, у которой недавно сменился собственник. Ее прежний владелец винил мужчину в своих убытках и решил отомстить.

Вместе с новым хозяином масловарни и еще одним сообщником он похитил Маракану и избил его. Затем злоумышленники закопали его в песок, дождались, чтобы он перестал двигаться, и ушли в хижину праздновать.

Пока они были в хижине, Маракана начал яростно извиваться под песком и освободил одну ногу, — утверждает представитель полиции. — После некоторых усилий похороненному заживо удалось выбраться из песка. Он побежал, но троица заметила его и бросились следом.

Маракана успел добежать до находившейся неподалеку тюрьмы и попросил помощи у полицейского. Преследователи пытались скрыться, но их догнали и задержали.


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