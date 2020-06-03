LG Electronics начинает продажи встраиваемой бытовой техники LG STUDIO

Продукты семейства включают все необходимое для оснащения комфортной и современной кухни.

LG Electronics (LG) представляет в сети магазинов "Technodom" линейку премиальной встраиваемой бытовой техники LG STUDIO, где каждая модель тщательно продумана и выполнена в едином и современном стиле, чтобы стать составной частью полного набора кухонной техники.

Для равномерного приготовления блюд в духовом шкафу LG STUDIO горячий воздух направляется во все отсеки печи, экономя ваше время. Колебания температуры при этом составляют всего ±0,5°. С покрытием EasyClean всего за 15 минут и в 3 движения вы очистите духовой шкаф от остатков еды и жира.

Встраиваемая индукционная варочная панель LG STUDIO с интуитивным сенсорным управлением и функцией Power Boost быстро нагревает все включенные зоны до определенной температуры. Зона FLEX подходит для посуды разного размера. После выключения панели знак "Н" отображается до тех пор, пока она не остынет.

Конфорка с двойным пламенем в новой газовой варочной поверхности LG STUDIO помогает готовить быстрее, а также помещать на нее блюда с большим объемом. На всех конфорках встроены электронный автоподжиг и устройство, защищающее от затухания пламени.

Встраиваемый холодильник LG STUDIO с передовым Инверторным Линейным компрессором равномерно охлаждает продукты, экономит электроэнергию и работает бесшумно. С нулевым зазором холодильник можно ставить вплотную к стене, открывать дверь на 90° и свободно выдвигать ящики.





Классический T-образный дизайн и несколько вариантов размера вытяжки LG STUDIO позволяют вписать их в любую кухню. Моющиеся алюминиевые фильтры эффективно улавливают частички жиров. Вытяжки имеют 3 режима, плюс максимальное ускорение Booster с продолжительностью работы более 50 000 часов.

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