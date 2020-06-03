Более тысячи заявок на зачисление в первый класс поступили в МОН онлайн

Прием заявок начался 1 июня и продлится до 1 августа.

В Министерстве образования и науки Казахстана рассказали о проводимой работе по зачислению детей в первые классы, передает корреспондент zakon.kz.

Отметим, в этом году заявление на зачисление в школу родители смогут подать онлайн. Прием заявок начался 1 июня и продлится до 1 августа.

Есть два варианта подачи заявления по приему в школу - это электронная заявка и бумажная. Для того, чтобы подать заявление онлайн, необходимо зайти на сайт Egov.kz в раздел "образование". Любой гражданин Казахстана, имеющий электронную цифровую подпись, может пройти регистрацию и заказать услугу онлайн. Посредством паролей от ЭЦП вы попадете в личный кабинет. (…) Далее на сайте вы сможете выбрать район, в котором будет учиться ребенок. Прикрепляете документы и подтверждаете данные", - сообщил директор департамента цифровой трансформации образования МОН РК Канат Кенбай на онлайн-брифинге.

Для подачи заявления онлайн необходимо три документа - заявление, фото 3/4 и медицинская справка.

С 1 июня было подано 645 заявок. На текущий момент уже 1 139 заявок подано посредство электронного правительства. И до сих пор поступают заявки, - отметил Кенбай.

Решение о зачислении в первый класс принимает школа, управления образования, районные отделы образования, имеющие доступ к системе, в этом не участвуют.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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