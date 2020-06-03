В Алматы водитель прокатил с ветерком ребенка на коленях за рулем спорткара

Его нашли и составили протокол.

В Алматы привлечен к ответственности водитель, прокативший ребенка на коленях за рулем Nissan GT-R, передает zakon.kz.

Фото и видео нарушения появились в Интернете.

С ребенком на коленях, да еще и на лаунч-контроле. Уверены, алматинские водители, которые стояли по Сатпаева в это же время, были в шоке. О чем только думают такие горе-отцы? Ждем реакции правоохранительных органов, - сказано в описании к материалам в паблике nehabar.

видео: https://t.me/nehabar

В полиции сообщили, что водитель установлен.

По данному факту сотрудниками МПС проведены проверочные мероприятия. Водитель, перевозивший маленького ребенка на переднем сиденье, установлен. Им оказался гражданин Ю., 1984 г.р. Факт нарушения он признал сразу же. По его словам, правонарушение было допущено в Бостандыкском районе города. Его действия квалифицированы по ст. 593 ч. 1 КРКоАП (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения). Составлен административный протокол для привлечения его к ответственности, - сообщил начальник Местной полицейской службы полковник полиции Манат Саттаров.

Также с водителем провели праворазъяснительную работу о недопущении впредь подобного нарушения, которое может стоить жизни и здоровью его же ребенку.

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