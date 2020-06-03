В регби утвердили новые правила соревнований из-за COVID-19

Мировая эпидемия внесла коррективы в некоторые документы.

Всемирная федерация регби одобрила 10 тестовых правил, направленных на снижение риска передачи коронавируса, когда спорт полностью вернется к соревнованиям, передает zakon.kz.

По информации InsideTheGames, правила включают в себя возможное введение оранжевых карт, уменьшение количества схваток во время игры и снятие удушающего захвата. Мировое регби также рекомендовало несколько гигиенических процедур для тренировок и матчей.

Отдельным союзам было предложено применять законы об соревнованиях в зависимости от распространенности вируса COVID-19 в их странах. Мировой руководящий орган этого вида спорта заявил, что разница в уровне заражения во всем мире означала, что он решил не настаивать на обязательном применении правил во всем мире.

Мы провели обширную оценку предполагаемых зон риска в ходе игры в партнерстве с нашими профсоюзами. Это позволило провести научно-обоснованную оценку зон риска и игровых позиций, что привело нас к разработке временных поправок к правилам в дополнение к обширному руководству по возвращению к игре, которое мы опубликовали ранее в этом месяце. Профсоюзы могут подать заявку на реализацию одной или нескольких из этих поправок на внутригосударственной основе согласно соответствующим правительственным директивам, относящимся к COVID-19, - заявил изданию председатель совета директоров Федерации сэр Билл Бомонт.

Система "оранжевых карт" будет применяться к потенциальным правонарушениям, связанным с "красными картами", и направлена на укрепление руководящих принципов по борьбе с высокой травмоопасностью и уменьшение количества контактов между игроками.

Игрок, получивший оранжевую карту, будет снят с матча во время проверки инцидента официальным лицом, отвечающим за матч. Если она будет считаться красной карточкой, то они не смогут вернуться, а если нет, то смогут приступить к игре через 15 минут.

Мировое регби предложило мыть мяч до, во время и после матчей в рамках гигиенических мер. Они также включают в себя санитарную обработку рук и лица до и после матча, и игроков попросят избегать командной суеты и празднования близкого контакта.





Добавим, что регби является контактным видом спорта, что делает его особенно рискованным с точки зрения санэпидемиологов.

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