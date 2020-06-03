Кто будет заниматься продовольственной безопасностью страны

В 2020 году в стране будут увеличены объемы производства продукции животноводства.

Коронавирус показал насколько важна продовольственная безопасность страны. А потому в этом году в Казахстане будут увеличены посевные площади, построены новые птицефабрики, произведен закуп КРС и МРС. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, сообщает корреспондент zakon.kz.

Ситуация, связанная с пандемией короновируса, показала, что вопросы продовольственной безопасности, а также развития сельского хозяйства стали одними из главных. В текущем году с учетом возросшего спроса на казахстанскую сельскохозяйственную продукцию были увеличены площади сельскохозяйственных культур на 237,7 тыс. гектар и доведены до 22,5 млн. гектар, - сообщил он.

По его словам, в структуре посевных площадей обеспечен рост таких высокорентабельных культур как: масличные культуры на 122,2 тыс. га (доведение до 3 млн. га), кормовые культуры на 308,6 тыс. га (доведение до 3,6 млн. га), овощебахчевые на 11,5 тыс. га (доведение до 272,6 тыс. га), а также особо пользующуюся спросом гречиху на 30,9 тыс. гектаров (доведение до 99,2 тыс. га).

Это обеспечит прогнозный рост валового сбора зерновых и зернобобовых до 18,5 млн тонн (6,3%), масличных культур до 2,8 млн тонн (12%), кормовых 33 млн тонн (1,5%), овощебахчевых до 7 млн тонн (4,5%), - привел министр цифры.

Этих показателей планируется добиться за счет выделения дополнительных средств на субсидирование семян, пестицидов и удобрений в размере 11,4 млрд тенге; реализации инвестпроектов по закладке садов, а также расширение площадей закрытого грунта; субсидирование приобретения современных систем орошения с 500 до 800 тыс. тенге на 1 гектар и так далее.

При этом Омаров уверен, что в 2020 году в стране будут увеличены объемы производства продукции животноводства: мяса в живом весе с 1,9 до 2,1 млн тонн (7%); молока с 5,8 до 5,9 млн тонн (2%); яиц с 5,5 до 5,6 млрд штук (1,6%).

Это будет достигнуто благодаря росту поголовья в среднем на 5%. Кроме того, положительно на динамику роста влияют вовремя принятые меры в 2019 году. Так, был сделан хороший задел по вводу и расширению мощностей производства. В текущем году будут дополнительно приняты меры для создания условий развития животноводства, так будет введено 8 птицефабрик с мощностью производства 88 тысяч тонн мяса птицы, что позволит сократить долю импорта с 44% до 39%. Запланирована реализация строительства 25 промышленных и 30 семейных молочно-товарных ферм с производством 114 тыс. тонн молока-сырья, - сообщил он.

Помимо этого, по его данным, уже начато финансирование процесса создания и развития малых фермерских хозяйств на закуп КРС и МРС. Кроме того, в секторе переработки мяса будет введено в эксплуатацию 3 современных мясоперерабатывающих комбината на общую мощность 45 тысяч тонн.

За счет совершенствования механизмов субсидирования и кредитования будут увеличена загрузка молокоперерабатывающих предприятий и мясоперерабатывающих предприятий. За счет вышеуказанных мер будет обеспечен рост объемов валовой продукции животноводства до 2,6 трлн тенге (ИФО 4,2%), - пояснил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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