В Алматы горело кафе
Жертв и пострадавших нет.
Фото : zakon.kz3 июня 2020, 11:54
В Алматы горело кафе по проспекту Назарбаева, сообщает zakon.kz.
По информации ДЧС города, 3 июня в 11.05. пожарные расчеты выехали на сообщение о задымление в Алмалинский районе.
Кафе находится по адресу Назарбаева, 43/1.
По прибытию в 11.11 (6 минут) - происходило задымление в помещении кафе расположенного в цокольном этаже 2-х этажного пристроенного здания к 5-ти этажному жилому дому, - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что кафе работает на доставку.
На месте работали 20 человек, 5 единиц техники и 2 звена газодымозащитной службы. Объект был обесточен от электричества.
Уточненная площадь 10 кв.м. По возгоранию ликвидация произошла в 12-24, - добавили в ведомстве.
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