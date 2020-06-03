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На машине без госномеров обстреляли мужчину в Туркестанской области

Полицейские задержали подозреваемого.

Фото : kabar.kg3 июня 2020, 12:35

В Туркестанской области на улице стреляли в мужчину из-за мести. Полицейские задержали подозреваемого, сообщает zakon.kz.

Как пояснил потерпевший, когда он вышел из дома к друзьям, на улице возле него остановилась автомашина марки Mercedes без госномеров, из которой раздались выстрелы, в результате чего он получил ранения.

С целью установления подозреваемых в совершении данного преступления полицейские провели необходимые мероприятия, тщательно проверили место преступления и осуществили подворный обход близлежащих территорий. В результате полученной информации стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его в течение 12 часов. Им оказался житель соседнего поселка который полностью признался в содеянном.

Как рассказали в полиции, молодой человек перепутал потерпевшего с другим гражданином, с которым давно был в ссоре, и выстрелил, чтобы отомстить. В качестве вещественных доказательств полицейских изъяли у задержанного незарегистрированное охотничье ружье 16 калибра.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу и водворен в ИВС.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Хулиганство".


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