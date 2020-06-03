Нигматулин: Законопроект упростит возврат земель в особо охраняемые территории

Это позволит сохранить целостность особо охраняемых природных территорий и тем самым сохранить природные комплексы и объекты.

Сегодня на пленарном заседании под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина Палата одобрила в первом чтении ряд законопроектов, разработанных самими депутатами, сообщает zakon.kz.

Разработанные парламентариями законопроекты касаются, прежде всего, вопросов повышения эффективности внедрения в сельской местности процессов цифровизации в различных сферах, в т.ч. образования и здравоохранения, а также правового регулирования системы особо охраняемых природных территорий.

По словам Спикера Мажилиса, законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий" позволяет упростить процесс возврата в состав охраняемых территорий ранее выведенных земель либо земель, используемых не по целевому назначению.

Все это позволяет сохранить целостность особо охраняемых природных территорий и тем самым сохранить природные комплексы и объекты, которые имеют особое значение в экологическом, научном, культурном плане, - отметил Нурлан Нигматулин.

А одобренные в первом чтении депутатские поправки по вопросам обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах создадут необходимые правовые условия для ускорения строительства сетей мобильной связи в сельской местности, улучшат обеспечение жителей села современными средствами связи и телекоммуникационными услугами.

На недавнем заседании Национального совета общественного доверия Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев говорил о важности дальнейшего развития систем образования и здравоохранения. В первую очередь, посредством повышения эффективности процессов цифровизации. Именно на реализацию этой задачи направлен данный законопроект. В результате, у сельчан не только расширятся возможности получения электронных госуслуг, но они смогут и активнее пользоваться системами онлайн-обучения и цифрового здравоохранения, - подчеркнул Нурлан Нигматулин, подводя итоги обсуждения законопроекта на пленарном заседании.

Ожидается, что предлагаемое законопроектом совместное использование операторами связи телекоммуникационной инфраструктуры позволит развиваться казахстанскому рынку, стимулируя появление инновационных видов сервиса и повышая их доступность для более широких слоев населения, в т.ч. жителей сельских населенных пунктов.

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