Еще 55 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Всего выздоровевших в стране - 5996.
Фото : tass.ru3 июня 2020, 12:57
Еще 55 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.
город Шымкент - 17,
Актюбинская область - 4,
Кызылординская область - 13,
Костанайская область - 8,
Атырауская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5996.
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