Всего выздоровевших в стране - 5996.

Еще 55 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.

город Шымкент - 17,

Актюбинская область - 4,

Кызылординская область - 13,

Костанайская область - 8,

Атырауская область - 13.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5996.

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