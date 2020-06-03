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Еще 55 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 

Всего выздоровевших в стране - 5996.

Фото : tass.ru3 июня 2020, 12:57

Еще 55 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.

город Шымкент - 17,
Актюбинская область - 4,
Кызылординская область - 13,
Костанайская область - 8,
Атырауская область - 13.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5996.


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