Из-за смерти юноши в Шымкенте проверяют врачей детской больницы

Их обвиняют в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей.

В Департаменте полиции Шымкента рассказали о трагической гибели юноши после драки, сообщает zakon.kz.

По информации ведомства, 23 мая в городскую детскую больницу поступили 3 несовершеннолетних с различными телесными травмами. Один из которых - несовершеннолетний Уткуров Абзалбек.

В ходе начатого досудебного расследования по пунктам 5,7,11 части 2 статьи 106 УК РК установлено, что 22 мая примерно в 23:30 часов ночи возле магазина "Мейір", расположенного по улице Кунаева в жилом массиве Тогус, между молодыми людьми (10 несовершеннолетних и одни 18-летний парень) произошел конфликт, переросший в драку. В результате трое несовершеннолетних получили различные телесные травмы и были доставлены в больницу. Все подозреваемые лица скрылись с места происшествия, - отметили в пресс-службе.

Полицейскими по горячим следам той же ночью все подозреваемые лица установлены, из них пятеро арестованы, двоим применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и один объявлен в розыск.

2 июня потерпевший Уткуров Абзалбек от полученных телесных повреждений скончался.

В связи с этим переквалифицирована часть 2 статьи статьи 106 УК РК на 3 часть (Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет).

3 июня в отношении врачей детской больницы города Шымкента, Енбекшинским Управлением полиции зарегистрирован материал по статье 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками).

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