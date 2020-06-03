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Коммерческие банки сами конвертируют валютные займы казахстанцев по курсу 2015 года

Банкам дадут право провести конвертацию задолженности по валютным ипотечным займам физических лиц без заявления заемщика в одностороннем порядке.

Фото : Zakon.kz3 июня 2020, 13:11

Соответствующая норма содержится в принятом на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в первом чтении законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг", передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Сергей Симонов, представляя документ, отметил, что данный проект закона инициирован депутатами Парламента в целях реализации поручения главы государства и охватывает вопросы валютных ипотечных займов населения, а также вопросы совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг.

Что касается валютных ипотечных займов. 10 января 2018 года в своем послании Первым Президентом поручено окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года. 27 марта 2018 года начата программа рефинансирования ипотечных займов, которая предусматривает рефинансирование ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года 188,35 тенге за доллар. В целях максимального охвата программой валютных ипотечных заемщиков, исключения валютных рисков в будущем, предлагается поправки в законодательство, предоставляющие банкам право провести конвертацию задолженности по валютным ипотечным займам физических лиц в тенге по курсу на 18 августа 2015 года без заявления заемщика в одностороннем порядке. Это позволит в кратчайшие сроки исполнить поручение Елбасы, - подчеркнул мажилисмен.

Также предусмотрены нормы по совершенствованию регулирования субъектов рынка платежных услуг.

Так, 2 сентября 2019 года в своем послании глава государства дал поручение по принятию дополнительных мер для снижения рисков отмывания денег и вывода капиталов из страны по услугам небанковских финансовых организаций. В связи с этим были разработаны поправки, минимизирующие возможность исполнения услуг платежными организациями для совершения противоправных операций. А именно, вводится новые требования по идентификации пользователей. Запрет на переводы между анонимными электронными кошельками. Лимиты на размеры операций. А также расширение возможности платежных сервисов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Устанавливаются полномочия национального банка по определению минимального размера уставного капитала платежных организаций. Вводится обязанность оператора платежных систем по обеспечению процедур противодействия противоправным операциям, - перечислил Симонов.

По его словам, предлагаемые поправки будут способствовать росту прозрачности безналичного оборота, созданию действенного механизма для минимизации рисков отмывания денег и усилению защиты прав потребителей платежных услуг.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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