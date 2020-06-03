Соответствующий проект закона одобрили в Мажилисе.

Профессиональный совет по аудиторской деятельности появится в Казахстане. Соответствующий проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности" одобрили депутат Мажилиса на пленарном заседании, передает корреспондент zakon.kz.

Всего депутатами было инициировано внесение 47 поправок в пять действующих законов.

По словам мажилисмена Омархана Оксикбаева, основными целями законопроекта являются создание рабочих механизмов для внедрения и реализации подходов корпоративного управления, сохраняющую государственную политику деятельности аудита в рыночной экономике.

Также повышение качества подготовки специалистов аудита и их профессионально уровня. Повышение качества оказания аудиторских услуг. Создание условий для конкурентного уровня отечественных аудиторских услуг. Определение функций участников сферы аудиторской деятельности и установление принципов их взаимодействия. Предусматривается совершенствование деятельности органов государственного аудита и повышение уровня их взаимодействия, - сказал депутат, представляя законопроект.

Он отметил, что одним из основных новшеств, вносимых в законопроект, является создание новой некоммерческой организации - профессионального совета по аудиторской деятельности.

Создание такой организации соответствует международной практике, поскольку она способствует повышению экономической политики государства, путем создания структуры независимого надзора за аудиторской деятельностью. Главными задачами этого надзора должны стать - обеспечение реализации государственных и публичных интересов, а также усиление защиты интересов инвесторов, - уточнил мажилисмен.

Вместе с тем, законопроектом предусматривается возможность привлечение частных аудиторов вместо государственных по запросам правоохранительных органов.

Это уточнение предполагает предотвращение конфликта интересов, поскольку сегодня правоохранительные органы являются инициаторами проверок. Существует риск их влияния на результаты проверок государственными аудиторами. Во-вторых, повышается способность службы внутреннего государственного аудита к самостоятельной плановой работе, - добавил Оксикбаев.

Кроме того, депутатами было предложено дополнить закон "О государственном аудите и финансовом контроле" отдельными положениями, регламентирующими вопросы рассмотрения жалоб апелляционной комиссии в рамках государственных закупок. В частности, в случае поступления жалобы до заключения договора госзакупок, срок заключения будет приостановлен до вынесения решения суда.

Отдельной нормой законопроекта является вопрос учета и применения первичных учетных документов, предоставленных иностранными лицами. Данная поправка предусматривает внесение изменений в закон РК "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности". Позволит ускорить таможенные процедуры, - заключил депутат.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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