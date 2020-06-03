110 тысяч семей из малых городов и сел получат по 50 тысяч тенге – Байбек

Кроме того, Елбасы поручил проработать возможность оказания четвертой волны прямой финансовой помощи нуждающимся казахстанцам.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек рассказал о третьей волне единовременных выплат, сообщает zakon.kz.

Дорогие друзья! Как вы знаете, по инициативе Елбасы в дополнение к проводимым главой государства антикризисным мерам фонд "Birgemiz" продолжает оказывать активную помощь нуждающимся казахстанцам. Более 360 тысяч семей из 23 городов в рамках первой и второй волн получили единовременную выплату по 50 тысяч тенге. Более 5 тысяч волонтеров под эгидой "Jas Otan" доставили 240 тысячам семей продуктовые корзины, медицинские маски и товары первой необходимости, - отметил он на своей странице в Instagram.

Среди 100 тысяч семей из наиболее незащищенных слоев населения обеспечена бесплатная раздача 5 миллионов защитных масок.



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Также он отметил, что жителям подтопленных аулов Туркестанской области нуротановцами направлено свыше 1000 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов, одежды, стройматериалов и средств личной гигиены отправлено жителям. За счет средств фонда "Birgemiz" новым жильем будут обеспечены жители аула Достык. ⠀

Вчера Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил организовать третью волну единовременных выплат в размере 50 тысяч тенге. Уже на этой неделе адресная финансовая помощь дополнительно будет оказана порядка 110 тысячам семей из числа нуждающихся жителей малых городов, сел и близлежащих к крупным городам населенных пунктов. Эффективная и прозрачная работа фонда "Birgemiz" при организационной поддержке партии "Nur Otan" и Фонда Первого Президента вызывает доверие со стороны крупных меценатов. Так, в ближайшее время ожидается поступление дополнительных средств. С учетом этого, Елбасы поручил проработать возможность оказания четвертой волны прямой финансовой помощи нуждающимся казахстанцам с акцентом непосредственно на жителей аулов нашей страны, - заключил Байбек.

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