Запрет на вывоз из Казахстана живого скота будет действовать до ноября 2020 года

До этого времени министерство сельского хозяйства должно понять что делать, чтобы фермеры могли продавать скот за границу, а местные перерабатывающие заводы стали более загруженными.

Запрет на вывоз из Казахстана мяса в живом весе будет действовать до ноября 2020 года. До этого времени министерство сельского хозяйства должно понять, как сделать так, чтобы фермеры могли продавать откормленных бычков за границу, а местные перерабатывающие заводы стали более загруженными. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций сказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, сообщает корреспондент zakon.kz.

Напомним, запрет на вывоз живого скота за границу был введен в прошлом году. Тогда такое решение мотивировали необходимостью сохранения маточного поголовья, но, по словам фермеров, ни один вменяемый животновод не будет продавать матку, приносящую приплод.

Это не мы запретили экспорт живого скота. Любое решение МСХ принимается только после детального обсуждения с представителями бизнеса. Предложение по введению запрета поступило в свое время от Союза фермеров Казахстана, от Национальной ассоциации овцеводов и это было связано с тем, что был большой объем вывоза живого скота из страны. В прошлом году около 150 тыс. голов скота было вывезено за 1 год. Это при завозе порядка 50-60 тыс. голов скота. Это во-первых. А во-вторых, запрет был введен для того, чтобы экспортировать переработанную продукцию. Запрет действует до ноября текущего года. И мы совместно с бизнесом обсуждаем, как решить эту проблему, чтобы и переработка заработала и сельхозтоваропроизводители могли продавать откормленных бычков. Обсуждение сейчас идет, по результатам дополнительно доложимся, - ответил министр на вопрос журналиста.

От запрета больше всего сейчас страдают фермеры в ВКО, где нет ни одного перерабатывающего завода. Хотя, по словам министра, на данный момент в Казахстане 270 мясоперерабатывающих заводов, их средняя загруженность составляет 47%. А потому в министерстве не видят необходимости строить новые.

Запрет на вывоз мяса живым весом, скорее всего, был инициирован мясокомбинатами какими-то, якобы они сидят без сырья. Но при этом они и тогда давали за мясо низкую цену, а сейчас дают цену еще ниже. И сами не выкупают, и условий не создают для того, чтобы крестьяне могли поехать и сдать мясо, и поголовье им и выручить деньги, - рассказал представитель Союза фермеров Казахстана в Восточно-Казахстанской области.

На данный момент фермерам выгодней продавать мясо в живом весе на экспорт, чем отдавать казахстанским мясокомбинатам по заниженной цене, которая позволяет лишь "отбить" расходы на корм животным.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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