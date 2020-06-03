К Вашингтону стянули Национальную гвардию

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов.

Минобороны США перебросило около 1,6 тыс. солдат в окрестности Вашингтона на фоне массовых протестов и погромов, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Газета.ru", военные находится в состоянии "повышенной готовности", но в город их пока не вводят. Ранее несколько тысяч национальных гвардейцев ввели в Лос-Анджелес и многие другие американские города.

Солдаты регулярных войск размещены на военных базах в агломерации Вашингтона, но не в пределах самого города. Они <...> находятся в состоянии повышенной готовности, — подчеркнул чиновник Минобороны США.

При этом он отметил, что военные пока не вмешиваются в ситуацию и не помогают гражданским властям в стабилизации ситуации.

Накануне несколько пользователей Twitter публиковали видео разгона толпы протестующих в Вашингтоне с помощью военных вертолетов UH-72 Lakota и UH-60 Black Hawk. Пилоты зависали низко над людьми на улицах, создавая лопастями сильный воздушный поток. По мнению очевидцев, вертолетчики находились на одном уровне с крышами жилых домов и создавали опасность для людей на тротуарах. Кроме того, американские правоохранители в столкновениях с протестующими применяли слезоточивый газ для разгона толпы.

Поводом для протестов стало задержание миннеаполитанской полицией 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Силовики повалили его на землю, надели на него наручники, и один из офицеров полиции — Дерек Шовин — надавил коленом ему на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в реанимации.

Правоохранители, в свою очередь, заявили, что Флойд оказал им физическое сопротивление. Его задержали после того, как владельцы магазина, в котором был мужчина, сообщили, что тот использовал поддельный чек.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано "Я не могу дышать", "Черные жизни имеют значение", "Покончим с белым превосходством" и прочие лозунги. Митинги быстро переросли в столкновения с полицией и грабежи.

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