Почти 15,5 тысяч индивидуальных предпринимателей в Алматы работают по патенту

С этого года они обязаны использовать контрольно-кассовые машины.

В южном мегаполисе 15424 ИП осуществляют деятельность на основе патента, сообщает zakon.kz.

Как известно, одним из самых простых режимов налогообложения является специальный налоговый режим (СНР) на основе патента.

По информации Департамента государственных доходов по г. Алматы, данный налоговый режим не предусматривает представления налоговых деклараций по итогам деятельности, индивидуальный предприниматель авансом выкупает на определенный период «разрешение» - патент на предпринимательскую деятельность.

Основным условием применения данного режима является личное предпринимательство, т.е. без привлечения труда наемных работников.

При этом доход не должен превышать 3528 МРП за календарный год.

Следует отметить, что для предпринимателей, применяющих данный режим, были введены следующие изменения:

- Отмена социального налога;

- Освобождение по ИПН на 3 года;

- Ставка снижена до 1%;

- В сфере торговли ставка 2%, за исключением безналичных расчетов, которые облагаются по ставке 1%;

- Введение ограниченного перечня видов деятельности по патенту.

Кроме того, с 1 января 2020 года у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основе СНР патент, возникает обязанность по применению контрольно-кассовой машины (ККМ).

На сегодняшний день по городу Алматы зарегистрировано 15 424 предпринимателя, применяющих СНР на основе патента. Из них 10 184 предпринимателя с применением ККМ и 5240 - осуществляющие оплату безналичным расчетом.

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