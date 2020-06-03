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Стрельба в Жезказгане: Задержан подозреваемый

Начато досудебное расследование.

Фото : ДП Карагандинской области3 июня 2020, 14:18

2 июня возле одного из домов в Жезказгане неизвестный из хулиганских побуждений произвел выстрел из неустановленного оружия в 33-летнего жителя города, который с огнестрельным ранением госпитализирован в медицинское учреждение. Полиции удалось установить причины конфликта и задержать подозреваемых, передает zakon.kz.

После получения информации по факту хулиганства с целью установления и задержания подозреваемого лица был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел Карагандинской области. Объявлен план "Перехват". В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции задержана автомашина ВМW под управлением 33-летнего подозреваемого. Он признался, что в ходе возникшей ссоры произвел выстрел из травматического пистолета,- сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Кроме того, сотрудниками полиции Юго-восточного отдела УП Караганды по факту хулиганства в отношении 30-летнего мужчины установлен 21-летний подозреваемый, который 26 мая в ходе возникших ссоры произвел выстрел из травматического оружия.

В пресс-службе ДП Карагандинской области добавили, что по всем фактам начато досудебное расследование по статье 293 часть 3 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного, газового оружия".


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