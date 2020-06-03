Дело Кудебаева: Канат Тезекбаев впервые дал интервью

Известный на всю страну врач Канат Тезекбаев сейчас занимается обучением молодых специалистов.

Главный врач 4 горбольницы Алматы прервал долгое молчание. Больше 9 месяцев Канат Тезекбаев находился в тени после обвинения в халатности, которая якобы привела к смерти сына экс-начальника городского департамента полиции. За врача вступились коллеги со всего Казахстана. Расследование дела сейчас приостановили, но обвинения с медика не сняли, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "Астана" известный на всю страну врач Канат Тезекбаев сейчас занимается обучением молодых специалистов. На кафедре травматологии и ортопедии КазНМУ медик делится своим опытом, принимает экзамены, но признается, очень скучает по врачебной практике.

Конечно, соскучился. По ночам даже снятся операции мне. Пациенты звонят, сегодня было много звонков. Даже когда случилась трагедия с самолетом Bek Air, я в 8 утра уже созвонился с руководителем управления общественного здоровья, спрашивал, могу ли я выехать в больницу? Потому что мне с 7:30 врачи начали скидывать снимки пациентов, ожидается массовое поступление пациентов, - сказал Канат Тезекбаев.

Выезжать в больницу хирург не стал, но помогал коллегам на расстоянии по телефону.

На время следствия врача отстранили от работы в 4 горбольнице.

Жизнь Каната Тезекбаева на до и после разделила смерть Нурсултана Кудебаева - сына экс-начальника ДП Алматы. Он надеется на положительный исход.

Я понимаю, конечно, тяжесть утраты, горе людей. Но мы хотели, чтобы было лучше, мы не хотели ничего плохого, то что случилось. Надеюсь, что все будет нормально, надеюсь, что и моего коллегу анестезиолога, оправдают, - сказал он.

"Дело Кудебаева" началось в сентябре прошлого года и вызвало общественный резонанс. После смерти сына экс-начальника полиции Алматы Серика Кудебаева - Нурсултана Кудебаева, под стражей оказались главврач и анестезиолог городской клиничсекой больницы №4. Но 25 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести справедливое расследование этого дела. После чего главврача больницы Каната Тезекбаева и анестезиолога Аскара Тунгышбаева выпустили из следственного изолятора. Сейчас расследование дела приостановили, но обвинения с врачей не сняты.

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