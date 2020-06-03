Лишать свободы будут в Казахстане за провокацию преступлений

В Уголовном кодексе РК появится новая статья.

Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции", которым предполагается введение уголовной ответственности за провокацию преступлений, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Мухтар Ерман напомнил, что концептуальные положения данного законопроекта были рассмотрены и одобрены в первом чтении 29 апреля 2020 года.

В ходе рассмотрения законопроекта поступили предложения, которые были детально изучены на рабочей группе. Во исполнении поручении главы государства, озвученном в послании, депутатами предложено установить уголовную ответственность за провокацию преступления сотрудниками правоохранительного и специального государственного органа, - сказал он.

В связи с этим в рамках предложенной новой ст. 412 п. 1 Уголовного кодекса в случае провокаций преступления будет установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы.

Также депутатами внесены поправки, включающие руководителей субъектов квазигосударственного сектора в число субъектов, подлежащих к ответственности за непринятие мер противодействию коррупции. И членами рабочей группы принята важная поправка, устанавливающая жилищные выплаты сотрудникам оперативно-следственных подразделений антикоррупционной службы. Решение жилищного вопроса является стратегически важным не только в целях обеспечения мотивации сотрудников, но и для предотвращения коррупционных рисков, - подчеркнул парламентарий.

Как отмечал ранее первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, к борцам с коррупцией предъявляются повышенные требования. Предложение депутатов в ведомстве поддержали.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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