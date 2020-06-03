Что происходит на барахолке Алматы

Не все посетители соблюдают дистанцию.

Корреспонденты zakon.kz посетили алматинскую барахолку после открытия.

Несмотря на то, что журналисты прибыли в будний день, на въезде уже наблюдался дорожный затор. Автомобили заезжали на парковку, люди направлялись к торговым рядам.

Небольшое количество посетителей наблюдалось на рынке "Адем". При входе он должен пройти через дезинфицирующую арку. Сотрудники рынка мерили температуру и настоятельно рекомендовали посетителям надеть маску. К сожалению, не все из покупателей носили их правильно - у некоторых она была спущена на подбородок.

У входа в бутики имеются антисептики для рук, информация о допустимом количестве покупателей, а также разметка социальной дистанции. По словам администрации рынка, на территории регулярно проводится уборка и чистка поверхностей. Продавцы носят маски и перчатки.

Посетителей было не очень много, большой наплыв ожидают на выходных.

На входе следующего рынка "Байсат" также стоит большая дезинфицирующая арка. Сотрудники также просили людей надеть маску правильно, замеряли их температуру и следили за порядком. На этом рынке покупателей было чуть больше.

Подобная картина наблюдалась и на рынке "Ялян", где корреспонденты отметили самое большое количество покупателей из трех рынков. Ситуация та же самая - не все покупатели носят маски, закрыв нос и рот, немногие из них соблюдали дистанцию.

Продавцы рынка, пожелавшие остаться анонимными, рассказали о том, как вышли на работу.

Вчера открыл бутик. Пока не так уж много покупателей. Наверное, это из-за карантина. Продажи пока что не идут так, как раньше. Когда рынок был закрыт, сидел дома. Ну а что делать? Сейчас потихоньку возвращаемся к работе. Как только дали разрешение, сразу открылись, - сказал мужчина.

Другой продавец согласился с ним - торговля после открытия рынка только начинает набирать обороты. Реальная картина будет известна после выходных - когда на рынки придут больше людей.

Когда рынок был закрыт, обратился за помощью к государству. Сейчас возвращаемся к нормальной жизни, потихоньку восстанавливаем торговлю, - сказал он.

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