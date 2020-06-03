Как защититься от клещей

Собираясь на прогулку, позаботьтесь о правильном выборе одежды.

С наступлением теплой погоды начинается сезон клещей, который, как правило, длится до сентября. Подцепить клеща можно где угодно, но чаще всего они встречаются в лесных массивах, лесопарковых зонах и дачных участках, сообщает zakon.kz.

Чем опасны клещи

Клещи переносят разные инфекции, опасные для человека. Самые распространенные — клещевой энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз). Их последствия могут тяжелыми, если не оказать помощь пациенту во время.

Клещевой энцефалит

Симптомы клещевого энцефалита появляются в среднем через одну-две недели после укуса: резко повышается температура, возникают головная боль, тошнота, боли в мышцах. При тяжелых формах могут развиться судороги и параличи. Самое эффективное средство защиты от клещевого энцефалита - вакцинация, и, если вам предстоит провести летнее время в опасных районах, лучше сделать прививки, причем позаботиться об этом заранее, еще осенью.

Если клещ все-таки укусил, а прививки не были сделаны, остается уповать на противоклещевой иммуноглобулин. Этот препарат содержит готовые антитела для борьбы с вирусом.

Как снять клеща

Избавляться от клеща нужно максимально быстро, чтобы минимизировать риск заражения. Снятого клеща желательно поместить в плотно закрывающуюся емкость и как можно скорее отдать в лабораторию, где проведут анализ на наличие возбудителей.

Лучше всего снимать клещей при помощи врача, однако если клещи напали на вас не возле травмпункта, то придется использовать подручные средства.

Защита от клещей



Собираясь на прогулку, позаботьтесь о правильном выборе одежды. Заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки. Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи. Если же укуса избежать не удалось, осторожно удалите клеща пинцетом или с помощью нитки и по возможности сдайте его на анализ в эпидемиологическую лабораторию, чтобы выяснить, заразен он или нет.

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