Мужчина вышел из комы и был шокирован измененным миром

Мужчина искал свою жену и не мог понять, что происходит.

Житель Москвы только в конце мая узнал о распространении коронавируса в России, проведя в коме два месяца после экстренной операции, и удивился введенным ограничениям. Историю РИА Новости рассказали жена больного и лечащий врач, передает zakon.kz.

Нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов сообщил, что мужчина поступил в больницу 6 марта, где его успешно прооперировали, несмотря на непростой диагноз, но всего спустя неделю пациент погрузился в кому.

Через шесть дней после операции он погрузился в глубочайшую кому и был переведен в реанимацию. Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат, - рассказал Реутов.

Спустя пять недель мужчина пришел в себя и открыл глаза. По словам его жены, в это время они общались по телефону с помощью видеосвязи, он был еще слаб - мог моргнуть или кивнуть в ответ. О коронавирусе ему не рассказывали ни врачи, ни сиделки, чтобы лишний раз не волновать.

В один момент мужчина постучал в кабинет врача, чтобы поговорить.

Он сам встал, подошел к двери моего кабинета, постучал и сказал: "Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?" Я был, мягко говоря, удивлен, - признался врач.

Тогда врач рассказал пациенту о распространившемся в России коронавирусе и ограничениях на посещения в больницах. Позже и жена рассказала ему о новой жизни в Москве.

Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись, - рассказала она .

Но, по ее словам, поскольку сейчас уже нет роста заболеваемости, все идет на спад, это не вызывает у него ужаса или паники. Почему ее нет рядом, тоже пришлось объяснять.

Но эти новости все равно вторичны для него, потому что главное то, что происходит с ним в больнице. Думаю, это понимание придет со временем, - говорит она.

Сейчас они уже могут видеться.

Я в больнице уже дней пять, он ходит, кушает и разговаривает. По сравнению с тем, что было, это небо и земля, - признается жена пациента.

Теперь для всей семьи главное, чтобы он восстановился и смог пройти реабилитацию как можно скорее.

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