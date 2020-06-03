Когда в Алматы откроются государственные детские сады

До 15 июня санврачи не будут рассматривать этот вопрос.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, когда в городе откроются государственные детские садики, передает zakon.kz.

На брифинге в акимате Алматы Жандарбеку Бекшину задали вопрос, когда откроются государственные детские сады. Он ответил, что этот вопрос санврачи до 15 июня рассматривать не будут.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Казахстане заработают детские сады. Но в группах не должно быть более 15 человек.

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