Бекшин о занятиях в спортзале: Маски не нужны

Конечно же, социальная дистанция должна соблюдаться.

Жандарбек Бекшин отметил, что маски не нужны спортсменам при занятиях в фитнес-центрах, сообщает zakon.kz.

По словам главного санитарного врача Алматы, тренажерные залы в городе начали работу с 3 июня.

Маски при тренировках надевать мы не рекомендуем. Главная наша рекомендация - наличие коллективных санитайзеров. А лучше после подхода к каждому снаряду использовать свои карманные антисептики. Маски надевать не нужно, - сказал он.

Конечно же, социальная дистанция должна соблюдаться.

Кроме того, мы рекомендовали разграничить расстояние между велотренажерами в полтора метра, - заключил Бекшин.

Ранее сообщалось, что тренажерные залы и фитнес-центры возобновят работу при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарнодезинфекционного режима.

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