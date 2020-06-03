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Бекшин о занятиях в спортзале: Маски не нужны

Конечно же, социальная дистанция должна соблюдаться.

Фото : freepik.com3 июня 2020, 16:46

Жандарбек Бекшин отметил, что маски не нужны спортсменам при занятиях в фитнес-центрах, сообщает zakon.kz.

По словам главного санитарного врача Алматы, тренажерные залы в городе начали работу с 3 июня.

Маски при тренировках надевать мы не рекомендуем. Главная наша рекомендация - наличие коллективных санитайзеров. А лучше после подхода к каждому снаряду использовать свои карманные антисептики. Маски надевать не нужно, - сказал он.

Конечно же, социальная дистанция должна соблюдаться.

Кроме того, мы рекомендовали разграничить расстояние между велотренажерами в полтора метра, - заключил Бекшин.

Ранее сообщалось, что тренажерные залы и фитнес-центры возобновят работу при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарнодезинфекционного режима.


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