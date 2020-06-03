Убивает ли солнце коронавирус и можно ли им заразиться через кожу - ответ Бекшина

Нет доказательной базы, что солнечный луч убивает вирус.

Могут ли солнечный лучи убить коронавирус? Свое мнение по этому поводу высказал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Он отметил, что вопрос по влиянию солнечных лучей на вирус не изучен.

Нет доказательной базы, что солнечный луч убивает вирус. Наши практические наблюдения показывают, что ОРВИ, грипп заканчивают всплеск в конце апреля, в мае, в зависимости от температуры и солнечной активности. Но касательно коронавируса, сейчас наблюдается рост заболеваемости в странах с жарким климатом. Бразилия, Перу, Индия, Пакистан. Это говорит о том, что вирус стоек к солнечному лучу. Пример нашего города - практически 30 градусная жара стоит, но снижение пока не наступило, регистрация идет, - сказал Бекшин.

Он отметил, что на КВИ воздействуют ультрафиолетовые лучи, но кратковременное воздействие солнечных лучей не оказывает профилактической работы.

Вирус живет, размножается в организме человека и выделяется наружу. Поэтому наиболее опасны закрытые помещения, которые плохо вентилируются. Поэтому на сегодня мы считаем, что вирус стоек к солнечному лучу, раз даже в таких жарких странах наблюдается рост заболеваемости, - сказал спикер.

Бекшина также попросили ответить на вопрос о том, действительно ли единственным путем заражения коронавирусом является воздушно-капельный.

Входными воротами инфекции являются дыхательные пути, это бесспорно. Но при этом речь идет не о коже, а слизистых. Человек задевает рот, нос, часто трем глаза. Возбудитель проникает не через кожу, а через слизистую носа, ротовой полости и глаз. Вы видите, что все медработники носят не только противочумные костюмы, маски, но и очки, чтобы защитить слизистую глаз - это точка проникновения вируса, - ответил Бекшин.

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