Увеличить производство товарной рыбы до 3500 тонн планируют в Жамбылской области 

Сейчас в регионе в год добывается всего тысяча тонн рыбы.

Вопросы развития рыбного хозяйства остаются одними из важных для Жамбылской области, которая сегодня пытается возродить былую славу рыбоводческого региона, сообщает zakon.kz.

О ситуации в отрасли шла речь в ходе семинар-совещания, проходившего на территории рыбопитомника крестьянского хозяйства "Сандель" Жамбылского района. В нем приняли участие аким области Бердибек Сапарбаев, представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, специалисты научно-исследовательских центров в области рыболовства, компаний по производству кормов для рыб, рыбных хозяйств со всего региона.

Крестьянское хозяйство "Сандель" занимается аквакультурой с 2005 года. В инкубационном цеху предприятие производит 100 миллионов штук личинок и 10 миллионов штук сеголетки.

По словам руководителя хозяйства Дилмурата Хусаин-Ахунова, планируется увеличение производства личинок до 150 миллионов штук и сеголеток до 15 миллионов штук в течение двух лет. Здесь готовятся к проведению реконструкции рыбопитомника, будет увеличено количество прудов и модернизирован инкубационный цех. Кроме того, будет построен комбикормовый завод.

Открывая встречу, аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что перспективы развития рыбного хозяйства в регионе очень большие, но, к сожалению, нет должного внимания данной сфере экономики, рыбная отрасль в последнее время не только перестала развиваться, но и деградирует.

Аким области считает, что необходимо возродить рыбный промысел. Сейчас в регионе в год добывается всего тысяча тонн рыбы, а в советские годы - порядка пяти тысяч тонн. Одна из самых импортозависимых сфер в регионе - рыболовство.

- В свое время Жамбылская область была одной из крупных производителей рыбы. А сегодня на озере Балхаш вылавливается всего около 700 тонн рыбы, еще 300 тонн получают наши сельхозформирования. Это очень мало. Рыбное хозяйство должно вновь превратиться в одну из важных отраслей экономики. Государство пошло навстречу. Деньги на субсидирование кормов стали выделяться. Но проблемы все еще остались. Выращиванием рыбы в регионе занимаются всего 60 хозяйств, и только пять из них крупные. Объемы промышленной добычи рыбы должны вырасти. Необходимо чтобы к 2021 году рост производства товарной рыбы составил 2400 тонн, к 2022 году – 3000 тонн, 2025 – 3500 тонн, - сказал он.

Напомним, с прошлого года впервые за 10 лет сельхозформированиям начали выплачивать субсидии на корма. Так, в прошлом году было выплачено аграриям около восьми миллионов тенге субсидий. В текущем году объемы финансирования достигнут 10 миллионов тенге.

Ответственным ведомствам глава региона поручил разработать проект развития рыбной отрасли. В нем, кроме всего прочего, должны рассматриваться и вопросы развития технологий и повышения уровня знаний и практического опыта аграриев.

В ходе семинар-совещания были обсуждены актуальные проблемы развития отрасли и пути их решения. Участники смогли задать интересующие их вопросы, внести свои предложения по развитии отрасли. Так, большинство аграриев сетовали на дефицит воды, настаивали на проведении дноуглубительных работ на реках и озерах. Еще одна проблема: необходимость поменять сроки выхода рыбаков на промысел.

Бердибек Сапарбаев поручил все озвученные вопросы рассмотреть незамедлительно и по возможности устранить все проблемы, тормозящие процесс развития рыболовного промысла в регионе.

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