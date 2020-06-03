Россиянин, сбывавший фальшивые евро, осужден на 5 лет в СКО

Его подельникам назначено наказание в виде лишения свободы условно.

К 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества с выдворением за пределы РК приговорен гражданина РФ за сбыт фальшивых евро на территории Казахстана, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, в мае текущего года состоялся обвинительный приговор в отношении группы лиц, входящих в состав транснациональной преступной группы, осуществляющей сбыт фальшивых денежных купюр номиналом 500 ЕВРО на территории Республики Казахстан.

Канал поставки поддельных денежных купюр пресечен сотрудниками Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области КФМ МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе проведения следственных действий из оборота изъято 151 поддельная купюра номиналом 500 ЕВРО.

Приговором суда г. Петропавловск обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.264 ч.2, 231 ч.3, 190 ч.4, 392 ч.1, 218 ч.2 УК РК. Гражданину Российской Федерации, принимавшему непосредственное участие в совершении преступления назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на 5 лет, лицам, оказывающим соучастие в совершении преступления назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с установлением пробационного контроля на 5 лет, – сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Также в ведомстве призывают граждан при обнаружении сомнительных денежных купюр сообщить по телефону доверия Комитета по финансовому мониторингу – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по Северо-Казахстанской области – 8-(7152) 46-98-18.

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