Новый проект "Медаль Елбасы" запускают в Казахстане

Принять участие сможет любой казахстанец в возрасте от 14 до 29 лет.

Новый проект "Медаль Елбасы" запускают для детей и молодежи в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Проект реализуется в рамках инициативы "Ел Үміті" Фондом Первого Президента и академией Елбасы.

Занимаясь разработкой данной программы, мы изучали различные исследования в области воспитания молодого поколения, и увидели, что очень много стран озабочены регрессом молодежи, который связан с различными факторами - снижение физических нагрузок, ухудшение памяти и концентрации из-за клипового мышления, уменьшение интереса к национальным видам искусства, спорта, в связи с глобализацией, - сказал заместитель руководителя Корпоративного фонда "Академия Елбасы" Ануар Жангозин на брифинге в СЦК.

Он отметил, что это первый национальный проект, участие в котором смогут принять казахстанцы в возрасте от 14 до 29 лет. Место проживания и социальный статус не имеют значения.

Главное в этой программе - поставить цели по семи направлениям и планомерно их достигать. Это спорт, развитие талантов и навыков, чтение книг, волонтерская деятельность, национальное наследие, туристические походы и трудовая практика. У проекта есть три уровня сложности. Успешно пройдя выбранный уровень, участник получает медаль соответствующего достоинства. Для претендентов на золотую медаль предусмотрена программа на 18 месяцев, для серебряной медали на 12 месяцев и для бронзовой - шесть месяцев, - уточнил глава фонда.

Проект бесплатный, участие не требует дополнительных вложений. Со стороны фонда ребята также смогут получить поддержку и наставления.

Участвуя в этом национальном челлендже, ребята смогут не только самосовершенствоваться, но и найдут новых друзей, которые разделят общие интересы. Хочу призвать молодежь не терять время и регистрироваться. На текущий момент мы провели предрегистрацию. Уже более 6 тысяч человек изъявили желание участвовать в проекте, - заключил Ануар Жангозин.

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