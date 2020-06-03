Ушедший в профибокс призер ЮОИ объяснил свое решение

Спортсмен решил начать писать историю с чистого листа.

Вслед за чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира-2019 Турсынбаем Кулахметом из любительского бокса в профессиональный перешел молодой призер юношеских Олимпийских игр-2018 Талгат Шайкен. Спортсмен впервые объяснил свое решение, передает zakon.kz.

Талгат Шайкен признался в интервью SPORTTIME.KZ, что ушел в профи не ради денег.

С детства моей мечтой являлось покорить мировой ринг и прославить свою Отчизну. Большую роль в моем становлении сыграл мой наставник Куат Бейсенбаев, который прилагал большие усилия для моего прогресса. Я считаю, в любительском боксе мы достигли неплохих показателей. Попав в молодежную сборную, мне удалось здесь закрепиться и представлять страну на самых важных и ответственных соревнованиях. Во взрослом боксе нам также удалось о себе заявить и выиграть различные турниры, в том числе и Спартакиаду народа Казахстана. Настал момент, когда я принял взвешенное решение уйти в профи и поставил перед собой новые цели. Спасибо всем кто меня поддерживает на протяжении спортивной карьеры, особенно болельщикам из моего родного города Кокшетау. Я буду продолжать усиленно работать на тренировках, чтобы завоевать самые престижные титулы и высоко нести знамя Казахстана на мировых спортивных аренах. На данном этапе для меня деньги не столь важны, как планомерное восхождение в рейтинге и приближение к титульным поединкам. Я подписал контракт с лучшей в мире менеджерской компанией MTK GLOBAL KAZAKHSTAN и с первого дня нахождения в команде вижу насколько здесь все профессионально. Как только я дебютирую в профи, начнется моя новая история. Ее я начну писать с чистого листа. Надеюсь, все сложится благополучно и мне удастся реализовать свой потенциал в профессиональном боксе, - сказал Талгат Шайкен.

Болельщики разделились на два лагеря: одни говорят, что переход Талгата Шайкена в профи – правильный и оправданный шаг. Другие не устают утверждать, что вам следовало дождаться своего шанса и покорить олимпийский ринг.

Я сделал свой выбор. Спасибо болельщикам, что отслеживают спортивные события, следят за нашим боксом и живо это обсуждают. У каждого человека должно быть собственное мнение, я не вправе их осуждать. Надо работать и работать и тогда каждый день будешь извлекать для себя что-то новое. Алтаев - маститый тренер, знающий кухню профи бокса изнутри. Надеюсь, наше сотрудничество принесет дивиденды и от этого выиграет весь наш казахстанский бокс. Мне оказывают всемерную поддержку, - добавил боксер.

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