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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 893

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19.

Фото : swissinfo.ch3 июня 2020, 18:06

В Швейцарии за сутки выявили 19 заражений COVID-19, с момента вспышки в стране заболели 30 893 человека, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны, передает zakon.kz.

По данным на 3 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 13 новых случаев заражения, трое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 30 893 человека, скончалось 1660 человек, пишет РИА "Новости"

Как сообщается, с 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19.

Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров.

Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС.

С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.

Третья фаза начнется 6 июня, разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура.

С 15 июня Швейцария открывает границы с Австрией, Германией и Францией.


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