В парках Алматы начнет работу туристская полиция

Цель подразделения – повышение международного имиджа и туристической привлекательности Республики Казахстан.

На территории парков, скверов, аллей и других мест массового пребывания граждан в Алматы будут дежурить полицейские, передает zakon.kz.

Как извещает пресс-служба МВД РК, к этой работе привлекли представителей туристской полиции, которая была создана чуть больше года назад в рамках реформы органов внутренних дел, а также реализации Дорожной карты и государственной программы развития туристской отрасли.

Цель подразделения – повышение международного имиджа и туристической привлекательности Республики Казахстан. Ранее сотрудники туристской полиции дислоцировались в округе основных достопримечательностей мегаполиса, сегодня же их ресурсы используются в обеспечении правопорядка в общественных местах и оказания помощи гражданам, – информировал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

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