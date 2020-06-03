Информация о попытке похищения девочки в Нур-Султане оказалась ложной

Полицейскими принимаются меры по установлению автора публикации.

Попытки похищения 10-летней девочки в Нур-Султане не было, а фотография предполагаемых похитителей сделана совсем по другому случаю. Об этом журналисту zakon.kz сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялась информация о подозрительной женщине, якобы пытавшейся увести со двора 10-летнюю девочку в Нур-Султане. Подробности инцидента рассказала на своей странице в facebook пользователь под ником Iness Lee.

Как пишет автор, 11 мая примерно между 17-18 часами 10-летнюю девочку, гулявшую во дворе дома по ул. Кажымукана, едва не увела незнакомая женщина. Якобы девочку от похищения спасло лишь появление соседки. Более того, через какое-то время эта женщина опять появилась во дворе дома, но уже с мужчиной. А увидев соседку, которая спасла девочку, они начали убегать. Но подозрительную парочку якобы удалось сфотографировать, и это фото было размещено в посте.

Как сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана, размещенная в посте информация, как и сопровождающая ее фотография, не соответствует действительности.

В ходе проверки сотрудниками отдела местной полицейской службы УП района Алматы установлен автор данной фотографии, являющийся жителем одного из домов по улице Кажымукана, которая пояснила, что фотографию сделала 1 июня 2020 года. Указанным лицам она сделала замечание, так как последние вырвали входную дверь, которая закрывается на магнитный замок, после чего отправила фото на общедомовой чат в "WhatsАpp". Какого-либо факта попытки похищения ребенка, либо другой конфликтной ситуации с участием ребенка не было. К публикации данной фотографии и комментарию о попытке похищения ребенка женщина никакого отношения не имеет. В настоящее время принимаются меры по установлению автора публикации, который по предварительной версии является жителем данного многоквартирного дома. О принятых мерах будет сообщено дополнительно, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

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