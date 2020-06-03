Редчайший дрозд-альбинос поселился во дворе дома и удивил жильцов

"Это было удивительно. Нас всех это очень поразило".

В английском графстве Норфолк поселился редчайший черный дрозд-альбинос во дворе частного дома и удивил жильцов, передает zakon.kz.

31-летняя Наташа Ковел (Natasha Covell) с детьми подкармливали в своем саду птенцов черного дрозда и заметили необычную белую птицу, сообщает Daily Mail.

Это было удивительно. Нас всех это очень поразило, — рассказала британка. — Мы наблюдали, как самка черного дрозда кормит своего малыша. Потом мы пошли за птичьим кормом, а когда вернулись, увидели эту белую птицу.

Ковел изначально подумала, что к ним во двор залетел голубь. Затем она залезла в интернет и выяснила, что в их саду живет уникальный дрозд-альбинос.

Я никогда не видела ничего подобного, эта птица просто заворожила меня. Мы чувствуем себя особенными из-за того, что она поселилась именно в нашем саду, — сказала она.

Девятилетняя дочь Ковел — Мейзи — прозвала белую птицу Мелком (Chalky). Теперь девочка ежедневно встает рано утром и выбегает в сад чтобы понаблюдать за редким дроздом.

"Можно сказать, мы с детьми взяли птицу под свою опеку и следим, чтобы она и ее семья были сыты. — отметила женщина. — Сейчас в гнезде живут четыре черных птицы и одна белая".

К семье Ковел периодически стали заглядывать соседи, чтобы вживую полюбоваться дроздом-альбиносом.

Однажды к нам пришел 82-летний мужчина с биноклем и сказал, что он увлекается птицами и наблюдает за ними с шести лет. Однако он никогда сталкивался с черным дроздом белого окраса, — поделилась женщина.

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