Пьяная иностранка попала в ДТП в Алматинской области

В результате аварии двое пассажиров госпитализированы.

Гражданка Узбекистана, будучи нетрезвой, угнала автомобиль сестры и попала в ДТП в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Выехав за рулем Toyota Camry на трассу "Алматы-Бишкек" 33-летня женщина, не справившись с управлением, перевернула автомобиль.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345-1 ч. 2 УК РК "Нарушение ПДД лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

В результате аварии, двое пассажиров 31-летний мужчина и 23-летняя женщина, получившие телесные повреждения, госпитализированы.

Известно, что это не первое правонарушение женщины. 16 мая 2017 года Карасайским специализированным межрайонным административным судом, подозреваемая была признана виновной за неоднократное нарушение иностранцем законодательства РК в области миграции населения согласно статьи 517 ч. 7 КоАП РК, т.е. в отношении вышеуказанной гражданки судом было наложено административное взыскание в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с ограничением въезда до 16 мая 2022 года. - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Учитывая, что на территории Казахстана она находилась незаконно, данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного проступка предусмотренного статьей 392 ч.1 УК РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан". Кроме того, машину, на которой она совершила аварию, с ее слов, она угнала у сестры, являющейся гражданкой РК, – резюмировал заместитель начальника Департамента полиции Алматиснкой области Данияр Мендебаев. Теперь женщине предстоит нести ответственность по трем статьям УК РК.

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