Еще 160 казахстанцев вылечились от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 156 человек.
Фото : La Guía Del Varón3 июня 2020, 18:34
В Казахстане 160 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 11,
в городе Алматы - 63,
в Акмолинской области - 7,
в Атырауской области - 38,
в Восточно-Казахстанской области - 2,
в Карагандинской области - 31,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 156 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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