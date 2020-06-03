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Еще 160 казахстанцев вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 156 человек.

Фото : La Guía Del Varón3 июня 2020, 18:34

В Казахстане 160 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 11,

в городе Алматы - 63,

в Акмолинской области - 7,

в Атырауской области - 38,

в Восточно-Казахстанской области - 2,

в Карагандинской области - 31,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 156 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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