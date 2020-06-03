Еще 160 казахстанцев вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 156 человек.

Фото : La Guía Del Varón

В Казахстане 160 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. в городе Нур-Султан - 11, в городе Алматы - 63, в Акмолинской области - 7, в Атырауской области - 38, в Восточно-Казахстанской области - 2, в Карагандинской области - 31, в Кызылординской области - 2, в Мангистауской области - 1, в Павлодарской области - 5. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 156 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19. Все новости по теме читайте здесь

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