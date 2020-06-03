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Оружие изъяли на блокпосту у жителя Актюбинской области

По факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Фото : top-news.kz3 июня 2020, 18:55

В Актюбинской области с 1 по 3 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Кару", основная цель которого направлена на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает zakon.kz.

За первый день проведения ОПМ "Кару" полицейскими было изъято из незаконного оборота восемь единиц незарегистрированного оружия, в том числе шесть - гладкоствольного, две единицы газового оружия, патроны к гладкоствольному оружию, - рассказали в полиции.

Так, на блокпосту №1 на трассе Самара-Шымкент на выезде из Актобе полицейские остановили 27-летнего жителя города Хромтау, у которого при досмотре был изъят травматический пистолет со спиленными номерами.

Назначена экспертиза. По факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".


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