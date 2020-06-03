Массовая драка между сотрудниками охранных агентств в СКО попала на видео

В ДП СКО и областной прокуратуре требуют от руководства и работников ТОО осуществлять защиту прав и интересов в предпринимательской деятельности только в законном порядке.

В казахстанских соцсетях распространяется видео, на котором запечатлена массовая драка. Две группы людей по разную сторону шлагбаума, после короткой словесной перепалки решили разрешить спор в рукопашной. Полицейские СКО задержали подозреваемых, сообщает zakon.kz.

2 июня в дежурную часть Тайыншинского РОП в Северном Казахстане поступило сообщение о том, что группа лиц около 30 человек прибыла на транспортных средствах к входу в ТОО "Обуховский ГОК".

На место была направлена следственно-оперативная группа. Выяснилось, что к въезду на огороженную территорию ГОКа прибыли двое из семи учредителей ТОО "Тиолайн" из Караганды со своими представителями карагандинских охранных агентств. При попытке проникнуть на территорию и произошел конфликт. Подрались прибывшие сотрудники охранных агентств и сотрудники организаций, охранявшие предприятие, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

В результате инцидента в лечебные учреждения Тайыншинского района и Акмолинской области с различными телесными повреждениями обратились 10 человек.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 293 части 3 пункту 2 УК РК "Хулиганство". Факты превышения полномочий охранными агентствами также внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 252 части 2 УК РК. Двое подозреваемых, 1994 и 1998 годов рождения, водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств дела. Руководство Департамента полиции СКО и областной прокуратуры требует от руководства и работников ТОО только в законном порядке осуществлять защиту прав и интересов в предпринимательской деятельности, действуя в правовом поле.

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