Где самый чистый воздух на Земле
Воздух в Южном океане вблизи Антарктики является самым чистым на Земле — в нем не обнаружено вредных примесей.
Фото : ria.ru3 июня 2020, 19:07
Исследовательское судно отправилось на юг из австралийской Тасмании, чтобы взять образцы бактерий, которые находятся в воздухе. Однако воздух оказался настолько чист, что в нем едва хватило ДНК для анализа, передает zakon.kz.
Мы смогли использовать бактерии в воздухе над Южным океаном в качестве диагностического инструмента для определения ключевых свойств нижней части атмосферы, — рассказал соавтор исследования Томас Хилл.
Как пишет Sky News, частицы, которые исследовали ученые, не содержали никаких примесей, которые говорили бы о том, что они поступили из-за пределов этого региона.
В целом, это говорит о том, что Южный океан — одно из очень немногих мест на Земле, которое подверглось минимальному воздействию антропогенной деятельности,— сказал Хилл.
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