Назарбаев указал на актуальность мер по восстановлению экономики в стране

В ходе заседания были заслушаны доклады премьер-министра Аскара Мамина.

Состоялось заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Қазына" под председательством Первого Президента Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе совещания были рассмотрены текущая деятельность ФНБ "Самрук-Қазына", предпринимаемые Фондом меры по поддержке малого и среднего бизнеса, а также ход исполнения поручений, данных на прошлом заседании Совета.

Открывая встречу, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Фонд "Самрук-Қазына" играет важную роль в развитии страны.

В этом году мы столкнулись со сложными испытаниями. Пандемия коронавируса привела к глобальному экономическому кризису. Остановился рост торговли и мировой экономики. Все эти факторы негативно влияют на нашу экономику. В связи с этим, нам необходимо быстро адаптироваться к сложившейся сложной ситуации и определить основные экономические драйверы, которые позволят преодолеть кризис, - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана указал на своевременность и актуальность принятых государством мер по восстановлению экономического роста.

ФНБ определена ключевая роль в восстановлении и дальнейшем развитии экономики. Все основные компании Казахстана входят в состав Фонда. В совокупности активы компаний Фонда составляют 28 трлн тенге – это 40% нашего ВВП. Здесь трудятся 300 тысяч людей. Несмотря на трудности, все компании продолжают работать. Положительная динамика показателей Фонда в прошлом году позволила сформировать определенный резерв на текущий год, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе заседания были заслушаны доклады премьер-министра А.Мамина, председателей правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" А.Есимова, АО "НК "КазМунайГаз" А.Айдарбаева, АО "НК "Қазақстан темір жолы" С.Мынбаева.

Елбасы подчеркнул важность принятия конкретных мер для дальнейшего повышения эффективности компаний Фонда.

Кроме того, Первый Президент Казахстана остановился на вопросах приватизации компаний Фонда и предпринимаемых мерах по повышению местного содержания в закупках и поддержке отечественных товаропроизводителей.

В завершение заседания Нурсултан Назарбаев отметил результаты предпринятых руководством "Самрук-Қазына" антикризисных решений, подчеркнув необходимость применения этого опыта и в других структурах.

Положительно оцениваю и поддерживаю своевременные решения руководства Фонда. Они показали свою эффективность. В условиях кризиса государство выделило существенные средства из Национального фонда для поддержки экономики. Однако в этих условиях "Самрук-Қазына", наоборот, направил в Национальный фонд 100 млрд тенге, - сказал Первый Президент Казахстана.

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