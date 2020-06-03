Осуждены работники железной дороги, укравшие деталей на 24 млн тенге

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2,6 до 5,6 лет.

Летом прошлого года в Департамент полиции на транспорте поступило письменное заявление от Генерального директора ООО «Модум–Транс», а также от исполняющего обязанности директора Павлодарского филиала АО «Қазтеміртранс» о принятии мер к розыску и привлечению к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые совершили кражу в особо крупном размере железнодорожных деталей, передает zakon.kz.

Были украдены а именно детали тормозного оборудования, штурвалы, валы, приводы, соединительные рукава и т.д.с 95 грузовых вагонов и 116 полувагонов, - рассказал заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Сарыкул Жоланов.

По его словам, общая сумма ущерба составила 24 090 694 тенге.

Транспортными полицейскими сразу же было начато досудебное расследование по п.3 ч.4 ст.188 и п.1 ч.3 ст.188 УК РК (Кража, совершенная в крупном размере; Кража, совершенная в особо крупном размере).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции были установлены и задержаны сотрудники железной дороги. Все они жители г. Экибастуз, - сказал Жоланов.

Как пояснили сами правонарушители, они совершали кражу деталей вагонов с 2017 года, когда заступали на смену. Краденые детали чистили с помощью болгарки, осуществляли покраску с помощью пульверизатора, чистили, мыли, придавая им вид новых деталей, и продавали.

Приговором Экибастузского городского суда Павлодарской области установленные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2,6 до 5,6 лет.

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