Слишком много умерших – автор "шведского пути" борьбы с COVID-19 признал ошибки

Андерс Тегнелл признал, что необходимо было ввести более жесткий карантин.

Государственный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл признал, что с самого начала пандемии Швеции следовало принять больше мер для ограничения распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

В интервью Sverigesradio.se, Андерс Тегнелл заявиль, что в стране от коронавируса умерло слишком много людей.

Если мы столкнемся с этой же болезнью (COVID-19), имея в виду, что мы знаем о ней сегодня, то я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир, - заявил эпидемиолог.

Во время пандемии Швеция придерживалась более мягкого карантинного подхода, чем большинство европейских стран. Она запретила публичные мероприятия для более чем 50 человек и посещения домов престарелых, закрыла университеты и часть школ. Но при этом Швеция полагалась на добрую волю граждан для обуздания коронавируса.

Тегнелл рассчитывал, что в результате в стране выработается коллективный иммунитет к коронавирусу. В апреле он говорил, что его стратегия работает.

На утро 3 июня в Швеции было подтверждено 40 803 случая заражения коронавирусом, 4542 заболевших умерли. Население страны составляет около 10 миллионов человек. В Дании умерли 580 заразившихся, Норвегии - 237, Финляндии - 320. По словам Тегнелла, когда другие страны вводили жесткий локдаун, было еще неизвестно, какие меры дадут наилучший эффект по сдерживанию эпидемии.

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