Улицу Туркестан в столице частично перекроют до 9 июня

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы.

Водителей в Нур-Султане попросили заранее планировать маршрут во избежание пробок, сообщает zakon.kz.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Туркестан на участке от улицы Достык до улицы Кунаева, сообщило городское управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 3 по 9 июня планируется частичное перекрытие движения на указанном участке.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении официального сайта столичного акимата.

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