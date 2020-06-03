Улицу Туркестан в столице частично перекроют до 9 июня
В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы.
Фото : ianews.kz3 июня 2020, 20:41
Водителей в Нур-Султане попросили заранее планировать маршрут во избежание пробок, сообщает zakon.kz.
В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Туркестан на участке от улицы Достык до улицы Кунаева, сообщило городское управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В этой связи с 3 по 9 июня планируется частичное перекрытие движения на указанном участке.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении официального сайта столичного акимата.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025802-1ebb9a0e6220e565572ab1b99d61bf9e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...