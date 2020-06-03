Присутствия России в G7 требует здравый смысл - Трамп

Президент США пояснил, что на таких саммитах "многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к Путину...".

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7, сообщает zakon.kz.

В интервью Fox News Radio, он заявил, что пригласить в G7 российского президента Владимира Путина — это здравая идея.

Президент США пояснил, что на таких саммитах "многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к Путину...".

"Поэтому я считаю, что в таком случае было бы хорошо, чтобы и он присутствовал на обсуждении", - отметил Трамп.

В Совете Федерации России, комментируя слова Трампа, отметили, что вопрос о возвращении России в G7 должен решаться консолидированно странами-участницами группы. При этом в Совфеде выразили сомнение в единодушии ее членов по данному вопросу.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран "восьмерки" (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи и провели встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встреч в формате G8.

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