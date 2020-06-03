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84-летнего дедушку избили и ударили ножом – ограбление в Иссыке

Полиция Алматинской области задержала одного из грабителей.

Фото : E-BURGAS3 июня 2020, 21:31

Разбойники ворвались в дом пожилой супружеской пары поздно ночью, сообщает zakon.kz.

Угрожая расправой, потребовали у хозяев деньги, избили 84-летнего мужчину, пырнули его ножом в область груди, вытащили из дома ценные вещи.

"Супруги обратились в полицию, лишь по факту кражи чужого имущества. Про удар ножом, дедушка ничего не сказал. Лишь когда состояние его здоровья ухудшилось, он обратился за медицинской помощью. Тогда и выяснились все обстоятельства", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

В связи с этим, мы переквалифицировали уголовное дело со статьи кражи на разбойное нападение. Сразу же была создана следственно-оперативная группа из числа опытных сыщиков, которым удалось задержать одного из подозреваемых в Туркестанской области. Поимка остальных соучастников – дело времени, – сообщил начальник районного отдела полиции Енбекшиказахского района Талгат Сеилханов.


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