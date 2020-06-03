Лукашенко отправил правительство в отставку
Ранее глава Беларуси провел совещание, на котором заявил, что радикально менять состав кабинета министров не собирается.
Фото : ТАСС3 июня 2020, 22:20
Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 3 июня, отправил правительство страны в отставку, сообщает zakon.kz.
Глава страны подписал соответствующий указ, говорится в сообщении БЕЛТА. Ранее Лукашенко провел совещание, на котором заявил, что радикально менять состав кабинета министров не собирается.
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