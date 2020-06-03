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Лукашенко отправил правительство в отставку

Ранее глава Беларуси провел совещание, на котором заявил, что радикально менять состав кабинета министров не собирается.

Фото : ТАСС3 июня 2020, 22:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 3 июня, отправил правительство страны в отставку, сообщает zakon.kz.

Глава страны подписал соответствующий указ, говорится в сообщении БЕЛТА. Ранее Лукашенко провел совещание, на котором заявил, что радикально менять состав кабинета министров не собирается.


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