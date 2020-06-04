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Родные погибших полицейских пытаются выяснить правду

Но мать подозреваемого уверяет: ее сын не мог сесть пьяным за руль!

Фото : Instagram/dinaraaman.k4 июня 2020, 00:20

Родные погибших полицейских на алматинском блокпосте намерены добиться пожизненного наказания для виновных, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Они уже неоднократно рассказывали об отношениях между погибшими и подозреваемым.

Что именно лихач в погонах делал на блокпосте в тот роковой день, до сих пор неясно. Сейчас родные погибших пытаются выяснить правду.

Супруга Дастана Абдыканова вспоминает, она даже не успела проводить его на службу.

Я не успела даже попрощаться со своим мужем, потому что меня дома не было, это был айт. К нам приехали гости, потом мы поехали к ним домой. Я даже проводить его не смогла. Он сказал: "Ладно, я утром приеду, мы с тобой возьмем памперсы, купим ребенку комбинезон. Я пару часиков посплю, отвезем ребенка на массаж и поедем в гости, айт же. К родственникам заедем". Вот такие были планы, - рассказывает вдова Динара Аман.

Затем блокпост, на котором дежурили Дастан Абдыканов и Жарас Жангазиев, протаранил пьяный водитель. После выяснилось, за рулем был сотрудник полиции. Мужчину задержали. Впрочем, родным погибших до сих пор неясно, как он оказался на том кордоне. В версию о конфликте полицейских они не верят.

По словам супруги, он был неконфликтным человеком, не любил ругаться, никогда ни с кем не конфликтовал. Динара обещает добраться до правды.

Куда в тот день направлялся 26-летний Азат Азаматов, не знают и его родные. Мать подозреваемого уверяет: ее сын не мог сесть пьяным за руль!

Он не пьет и не курит даже. Не верю. Я не верю, что это намеренное убийство. Никто так не думает, - уверяет женщина.

По факту трагедии на блокпосте начато расследование по статье "Убийство". Если вину подозреваемого докажут, ему грозит пожизненный срок.

25 мая в Карасайском районе Алматинской области пьяный водитель 1992 года рождения наехал на блокпост и патрульную машину. На месте скончался 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев. Его коллега Дастан Абдыканов 1994 года рождения был доставлен в тяжелом состоянии в ближайшую больницу и скончался там.


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