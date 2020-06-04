Родные погибших полицейских пытаются выяснить правду

Но мать подозреваемого уверяет: ее сын не мог сесть пьяным за руль!

Родные погибших полицейских на алматинском блокпосте намерены добиться пожизненного наказания для виновных, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Они уже неоднократно рассказывали об отношениях между погибшими и подозреваемым.

Что именно лихач в погонах делал на блокпосте в тот роковой день, до сих пор неясно. Сейчас родные погибших пытаются выяснить правду.

Супруга Дастана Абдыканова вспоминает, она даже не успела проводить его на службу.

Я не успела даже попрощаться со своим мужем, потому что меня дома не было, это был айт. К нам приехали гости, потом мы поехали к ним домой. Я даже проводить его не смогла. Он сказал: "Ладно, я утром приеду, мы с тобой возьмем памперсы, купим ребенку комбинезон. Я пару часиков посплю, отвезем ребенка на массаж и поедем в гости, айт же. К родственникам заедем". Вот такие были планы, - рассказывает вдова Динара Аман.

Затем блокпост, на котором дежурили Дастан Абдыканов и Жарас Жангазиев, протаранил пьяный водитель. После выяснилось, за рулем был сотрудник полиции. Мужчину задержали. Впрочем, родным погибших до сих пор неясно, как он оказался на том кордоне. В версию о конфликте полицейских они не верят.

По словам супруги, он был неконфликтным человеком, не любил ругаться, никогда ни с кем не конфликтовал. Динара обещает добраться до правды.

Куда в тот день направлялся 26-летний Азат Азаматов, не знают и его родные. Мать подозреваемого уверяет: ее сын не мог сесть пьяным за руль!

Он не пьет и не курит даже. Не верю. Я не верю, что это намеренное убийство. Никто так не думает, - уверяет женщина.

По факту трагедии на блокпосте начато расследование по статье "Убийство". Если вину подозреваемого докажут, ему грозит пожизненный срок.

25 мая в Карасайском районе Алматинской области пьяный водитель 1992 года рождения наехал на блокпост и патрульную машину. На месте скончался 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев. Его коллега Дастан Абдыканов 1994 года рождения был доставлен в тяжелом состоянии в ближайшую больницу и скончался там.

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