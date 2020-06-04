Скончался еще один обгоревший рабочий в Актобе

Он стал пятой жертвой ЧП на предприятии.

Скончался еще один обгоревший на заводе рабочий в Актобе, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

32-летний Арман Токабаев получил сильнейшие ожоги – 75% тела. Он так и не пришел в сознание, хотя врачи до последнего надеялись на лучшее.

Рабочий стал пятой жертвой ЧП на предприятии.

К сожалению, сегодня ночью, около 3 часов ночи, пациент погиб, несмотря на проводимое лечение. Мы планировали погибшего, как стабилизируется, уже будет транспортабельным, перевести его хотели. А пока он в шоковом состоянии находился, его нельзя было переводить, - говорит зав. отделением травматологии БСМП города Актобе Ергали Базаркулов.

Но другому пострадавшему, у которого обгорело 45% тела стало лучше. 3 июня мужчину перевели из реанимации в палату, где, по словам врачей, он проведет еще как минимум два месяца. Впереди операция по пересадке кожи на руках и ногах.

Руководство актюбинского завода хромовых соединений так и не комментирует ЧП. 28 мая во время очистки 50-кубового бака со шлаками погибли сразу четверо рабочих. На них под большим давлением хлынул горячий пар. Еще двое с тяжелейшими ожогами попали в реанимацию. В рамках уголовного дела задержаны три сотрудника завода. В Актобе скончался еще один обгоревший на заводе рабочий. 32-летний Арман Токабаев получил сильнейшие ожоги – 75% тела. Он так и не пришел в сознание, хотя врачи до последнего надеялись на лучшее. Таким образом, рабочий стал пятой жертвой ЧП на предприятии.

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