Задержан гендиректор Wall Street Invest Partners

В отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными органами данной страны также проводится расследование.

Следственным департаментом МВД под осуществлением надзора прокуратуры города Алматы, в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан генеральный директор ТОО Wall Street Invest Partners Марлен Нусупбеков, сообщает zakon.kz.

Руководители ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах. Свою деятельность компании осуществляли прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией Tele Trade D.J. LTD, зарегистрированным самими организаторами на имя граждан Республики Казахстан и Российской Федерации, также открыв счета в зарубежных банках

Ранее был задержан организатор преступной схемы и руководитель ТОО TeleTrade Central Asia Бауыржан Есполов, который с санкции суда взят под стражу. В отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными органами данной страны также проводится расследование. В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями проведены обыски и изъяли документацию, связанную с преступной деятельностью.

В настоящее время ежедневно от пострадавших поступают заявления о привлечении к ответственности руководителей указанных компании. МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО TeleTrade Central Asia, ТОО Wall Street Invest Partners и TeleTrade D.J. LTD обратиться в Следственный департамент МВД, - говорится в сообщении ведомства.

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