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Карагандинские выпускники протаранили акимат

За рулем – несовершеннолетний.

Фото : 24.kz4 июня 2020, 01:50

Карантин помешал карагандинским выпускникам традиционно отметить праздник. Развлечь себя они решили сами, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Не всех одиннадцатиклассников устроил скромный праздник в два дня, отведенный акиматом. Во взрослую жизнь карагандинские выпускники решили въехать с шиком.

Таким образом несколько ребят протаранили бетонное ограждение возле здания областного акимата. За рулем – несовершеннолетний. По предварительной версии, он не справился с управлением.

В ходе проверки было установлено, что вышеуказанная автомашина принадлежит ему. На данное время водителю еще не исполнилось 18 лет, 26 июня исполняется. Он на тот момент находился без водительского удостоверения. Не имеет водительского удостоверения. ЖКХ предоставит смету причинённого ущерба, будет восстанавливать, - говорит зам. начальника Управления полиции города Караганды Ерлан Акылбеков.


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